Лиса заставила кружить три самолета над аэропортом «Пулково»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-02T10:09:28+03:00

Три самолета ушли на второй круг из-за лисы на взлетно-посадочной полосе в Пулково Фото: Архив "КП"

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Накануне вечером, 1 августа 2019 года, нескольким самолетам, которые прилетели в Санкт-Петербург, пришлось покружить над городом из-за животного, которое «не пускало» их в аэропорт «Пулково». Хитрая, рыжая лиса выбежала на взлетно-посадочную полосу из-за чего лайнеры не могли приземлиться.

- Для проведения проверки взлетно-посадочной полосы сотрудниками группы авиационной орнитологии несколько воздушных судов были отправлены на второй круг, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе воздушной гавани Северной столицы.

Насколько известно, на второй круг из-за лисы были вынуждены отправиться рейсы из Монастира, Самарканда и Симферополя. В это время животное покинуло взлетно-посадочную полосу.

Несмотря на небольшой инцидент, это никак не повлияло на расписание воздушной гавани. Аэропорт «Пулково» продолжил работать в штатном режиме.

Лисы периодически прибегают из ближайшего леса в аэропорт, тем самым мешая самолетам сесть. Так, в апреле самолет из Москвы также был вынужден покружить над городом из-за рыжего прохвоста.

ИСТОЧНИК KP.RU