Синоптики советуют петербуржцам не рассчитывать на теплый август - его не будет

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-02T10:17:37+03:00

Такой прогноз на последний месяц лета избавит горожан от иллюзий и разочарований

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Чтобы не расстраиваться из-за плохой погоды, нужно просто не надеяться на хорошую. Так, по крайней мере, считает ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус, который посоветовал россиянам не рассчитывать на теплый остаток лета.

- Не настраивайтесь на теплый август, чтобы не разочароваться - его не будет, - написал в своем «Фейсбуке» синоптик.

Это, конечно, не означает, что все оставшееся время до осени придется ходить в шарфах и куртках, но пляжный сезон в Москве, Петербурге и других городах северо-западной и центральной части России, точно под большим вопросом.

Что касается Северной столицы, то прогноз на пятницу, 2 августа, звучит так:

- Санкт-Петербург останется на периферии обширного циклонического вихря. В городе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха +16…+18 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает Михаил Леус.

ИСТОЧНИК KP.RU