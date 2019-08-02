Синоптики советуют петербуржцам не рассчитывать на теплый август - его не будет
Чтобы не расстраиваться из-за плохой погоды, нужно просто не надеяться на хорошую. Так, по крайней мере, считает ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус, который посоветовал россиянам не рассчитывать на теплый остаток лета.
- Не настраивайтесь на теплый август, чтобы не разочароваться - его не будет, - написал в своем «Фейсбуке» синоптик.
Это, конечно, не означает, что все оставшееся время до осени придется ходить в шарфах и куртках, но пляжный сезон в Москве, Петербурге и других городах северо-западной и центральной части России, точно под большим вопросом.
Что касается Северной столицы, то прогноз на пятницу, 2 августа, звучит так:
- Санкт-Петербург останется на периферии обширного циклонического вихря. В городе облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха +16…+18 градусов. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает Михаил Леус.
ИСТОЧНИК KP.RU