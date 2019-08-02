2019-08-02T10:33:23+03:00
Общество

Социальный транспорт отвезет жителей Ленобласти в поликлинику

Для этих целей по нацпроекту «Демография» закуплены 18 новых микроавтобусов
Петр КИБЕР
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Новые микроавтобусы будут возить жителей Ленобласти в медучреждения. Фото: Пресс-служба правительства ЛОНовые микроавтобусы будут возить жителей Ленобласти в медучреждения. Фото: Пресс-служба правительства ЛО
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Как добраться пожилому человеку до поликлиники, особенно если расположена она далеко? Даже в большом городе это иногда проблема, а что делать жителям отдаленных поселков?Каждый раз такси вызывать не будешь. Но в Ленинградской области эта проблема если и не полностью решена, то активно решается. Возить пенсионеров и нуждающихся в медучреждения будет специальный социальный транспорт.

- Мы уверенно входим в нацпроект «Демография», за счет федеральных и областных средств переоснащаем медучреждения и обеспечиваем доступность медицинской помощи,— приводит слова Александра Дрозденко пресс-служба правительства Ленобласти.

Надо сказать, что эта речь прозвучала не в кабинете, а на торжественной церемонии передачи социальным службам 47 региона 18 новых микроавтобусов, купленных в рамках нацпроекта «Демография». Именно эти машины будут возить людей в поликлиники и больницы.

Социальное такси, передвижные амбулатории, машины скорой помощи и другая техника помогут достижению главной цели нацпроекта — увеличения продолжительности жизни наших граждан, - подчеркнул губернатор Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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