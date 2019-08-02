В Пушкине разбился молодой водитель иномарки, влетевший в столб
Серьезное ДТП произошло ночью 2 августа в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Около 1:15 на Петербургском шоссе в городе Пушкин молодой водитель «Киа Рио» на полном ходу влетел в опору освещения. От удара машину смяло, а бетонный столб едва устоял.
- На Петербургском шоссе, у поворота направо на Витебский, 1:15 ночи, парень лет ,20-25. Летел впереди меня с выключенными фарами. Снес ограждение и ушел в столб, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
После удара о столб машину отбросило на дорогу, а водитель остался в салоне. По словам очевидцев, вызвавших скорую, молодой человек был без сознания или под воздействие каких-либо препаратов.
Прибывшие на место происшествия врачи забрали мужчину в больницу, на тот момент он был жив. В причинах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU