2019-08-02T11:00:43+03:00
Происшествия

В Пушкине разбился молодой водитель иномарки, влетевший в столб

По свидетельству очевидцев, машина летела по городу с выключенными фарами
Петр КИБЕР
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В Пушкине молодой водитель на иномарке влетел в столб. Фото: vk.com/spb_todayВ Пушкине молодой водитель на иномарке влетел в столб. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло ночью 2 августа в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Около 1:15 на Петербургском шоссе в городе Пушкин молодой водитель «Киа Рио» на полном ходу влетел в опору освещения. От удара машину смяло, а бетонный столб едва устоял.

- На Петербургском шоссе, у поворота направо на Витебский, 1:15 ночи, парень лет ,20-25. Летел впереди меня с выключенными фарами. Снес ограждение и ушел в столб, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

После удара о столб машину отбросило на дорогу, а водитель остался в салоне. По словам очевидцев, вызвавших скорую, молодой человек был без сознания или под воздействие каких-либо препаратов.

Прибывшие на место происшествия врачи забрали мужчину в больницу, на тот момент он был жив. В причинах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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