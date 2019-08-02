Штраф до 5 тысяч или лишение прав: ГИБДД предупреждает об усилении ответственности за непропуск экстренных служб

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-02T11:38:49+03:00

С 6 августа за непропуск скорой или пожарных придется отдать до 5 тысяч рублей или надолго стать пешеходом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 6 августа за отказ уступить машине с маячками, придется раскошелится или временно стать пешеходом

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Уже через четыре дня водители России и, в том числе Петербурга, начнут жить по новым правилам. По крайней мере в части взаимоотношений с автомобилями экстренных служб. С 6 августа серьезно ужесточается ответственность за непропуск машин с мигалками.

- Теперь нарушителю грозит административное наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

На данный момент за непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными проблесковым маячком синего цвета и сиреной полагается 500-рублевый штраф или лишение прав до трех месяцев.

Причиной ужесточений стали участившиеся случаи хамского поведения водителей, которые считают, что им проехать нужнее, чем машине скорой помощи или пожарным.

ИСТОЧНИК KP.RU