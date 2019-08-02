Золотые врата Великокняжеской усыпальницы вернулись в Петропавловский собор спустя век

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-02T12:48:38+03:00

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В Петербурге в Петропавловский собор вернулись золотые врата Великокняжеской усыпальницы. Ажурное ограждение, которое отделяло усыпальницу от галереи, было утрачено еще в начале прошлого века. Но благодаря мастерам они были воссозданы по историческим чертежам и теперь все посетители Петропавловской крепости могут полюбоваться их красотой.

Врата вернули на их законное место спустя век / Фото: Музей истории Санкт-Петербурга

- Историческое воротное заполнение, отделявшее Великокняжескую усыпальницу от галереи, которая ведет к Царскому подъезду, было установлено по завершении строительных работ в Усыпальнице в 1908 году. Верхушка их украшена крестом, перекликающимся с композицией Царских врат алтарной преграды, а также бронзовыми золочеными украшениями. Верхнюю часть дверного проема закрывает сплошное полуциркульное витринное стекло, врезанное в закладную раму, - рассказали в музее истории Санкт-Петербурга.

Воссоздавали врата по историческим чертежам / Фото: Музей истории Санкт-Петербурга

Работы по воссозданию ворот велись в 2018-2019 годах по историческим чертежам Бенуа. Мастера изготовили металлическую коробку воротного заполнения, ажурные створки, декоративные элементы из латуни и черного металла, а также установлено стекло на створках ворот и фрамуги со стороны главного зала.

ИСТОЧНИК KP.RU