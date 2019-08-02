Белый ангел: В сети восхитились волшебным фото лебедя-вдовца из Гатчинского парка

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-02T12:46:33+03:00

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В социальной сети появилась божественно красивая фотография знаменитого в Санкт-Петербурге лебедя из Гатчинского парка, который как самый лучший отец воспитывает маленького птенчика после трагической гибели своей белокрылой возлюбленной. Сама история этой птицы тронула петербуржцев до глубины души, а опубликованная в пятницу, 2 августа, в сети фотография дополнила ангельский образ этого грациозного, заботливого лебедя.

Фотограф Дарья Остапенко рассказала, что этому снимку уже два месяца и она ждала подходящий момент чтобы его показать.

- Я все ходила кругами и думала как бы снять его когда он отплывет в другое, более удобное место. Но тут вышло солнце и единственный лучик света между крон деревьев упал прямо на птицу. Упускать такое было нельзя и мне пришлось выкручиваться, что получилось, то получилось, - рассказала девушка.

А получилось просто великолепно. На снимке лебедь-отец застыл словно грациозная скульптура на черной, зеркальной глади воды. Перед ним в заводи белеет его еще неоперившийся малыш.

Фото произвело бурное впечатление на пользователей социальных сетей, которые отметили, что это просто волшебно.

Напомним, что сейчас птенец, который единственный выжил после гибели лебедя-матери, уже подрос и всюду следует за своим папой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714455" frameborder="0"></iframe> Лебедь-вдовец решил жить ради сына.После смерти возлюбленного лебеди часто умирают от горя. Но только не этот идеальный отец! Он не может умереть - ему ещё нужно сына растить

ИСТОЧНИК KP.RU