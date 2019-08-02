Петербургские фанаты Rammstein с водой и едой встали в многочасовые очереди перед концертом
Уже сегодня вечером Петербург содрогнется от рева толпы восторженных фанатов и громогласной музыки немецких рокеров из группы Rammstein. Концерт начнется в 19:30, однако уже с утра 2 августа поклонники тяжелой музыки с едой и водой начали занимать очередь перед стадионом на Крестовском острове.
- Уже у всех входов такие очереди, - пишут в соцсетях фанаты группы, многие из которых приехали в Петербург из других городов.
Организаторы советуют посетителям концерта приходить заранее (хоть и не так), чтобы не опоздать на выступление. Пускать на «Газпром Арену» начнут с 17:30.
Ну а пока подготовка к огненному шоу на стадионе продолжается, музыканты коллектива продолжают гулять по Петербургу и делиться фото и видео в соцсетях. Так гитарист Пауль Ландерс повторил фото у «Авроры», которое первый раз он сделал 15 лет назад. А солист Rammstein Тилль Линдеманн прокатился по Неве за рулем прогулочного катера.
Солист Rammstein прокатился по Неве за штурвалом прогулочного катера. Видео: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU