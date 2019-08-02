2019-08-02T13:32:08+03:00
Происшествия

В Тосненском районе Ленобласти злодеи пытались взорвать банкомат, но «утонули в тумане»

Теперь неудачливых грабителей ищет полиция
Петр КИБЕР
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В Ленинградской области неудачливые грабители пытались взорвать банкомат.В Ленинградской области неудачливые грабители пытались взорвать банкомат.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Взорвать банкомат, где деньги лежат - навязчивая идея для многих злоумышленников. Казалось бы, чего проще, раскурочил железный ящик и миллионы у тебя в руках, но на деле все не так просто. Очередную неудачную попытку зафиксировали сотрудники полиции Тосненского района Ленобласти.

- 2 августа около четырех часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Ульяновка Тосненского района неизвестные пытались вскрыть банкомат, - пишут «Невские новости».

Чтобы добраться до денег, злодеи решили взорвать аппарат, стоявший зоне круглосуточного отделения одного из банков. Разбойники в масках вскрыли лицевую панель банкомата и засунули туда шланг, чтобы, видимо, закачать внутрь газ.

Но довести начатое до логического конца они не смогли, так как «потонули в тумане». Это оператор службы безопасности банка, заметив неладное, дистанционно включил генератор дыма. Из-за этого горе-взломщики все бросили и сбежали. Сейчас из ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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