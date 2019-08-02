На День ВДВ «Водоканал» расставит по городу 75 бесплатных туалетов

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-02T13:55:53+03:00

Для мероприятий в выходные по Петербургу расставят 75 бесплатных туалетов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синие кабинки появятся в парке 300-летия, в сквере имени Маргелова, на Дворцовой площади и других местах

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Ближайшие три дня станут насыщенными в плане событий в Санкт-Петербурге. Сегодня, 2 августа, традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск. Кроме этого начинается мотофестиваль St. Petersburg Harley Days. Для обеспечения этих и других мероприятий, «Водоканал» расставит по городу 75 бесплатных туалетов.

- Больше всего кабинок предоставлено на мотофестиваль St. Petersburg Harley Days со 2 по 4 августа и 4 августа для проведения спортивного полумарафона «Северная столица» – 30 и 35 соответственно, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Также синие кабинки появятся в парке 300-летия и в сквере имени Маргелова, где пройдут мероприятия в честь Дня ВДВ. Несколько туалетов уедут в Павловск, где пройдет музыкальный фестиваль «Павловск. Штраус», а еще три поедут в Кронштадт.

В «Водоканале» напоминают, что кроме бесплатных туалетов, в Петербурге работают и платные уборные.

ИСТОЧНИК KP.RU