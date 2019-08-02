2019-08-02T13:55:53+03:00
Общество

На День ВДВ «Водоканал» расставит по городу 75 бесплатных туалетов

Синие кабинки появятся в парке 300-летия, в сквере имени Маргелова, на Дворцовой площади и других местах
Петр КИБЕР
Поделиться:
Для мероприятий в выходные по Петербургу расставят 75 бесплатных туалетов.Для мероприятий в выходные по Петербургу расставят 75 бесплатных туалетов.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Ближайшие три дня станут насыщенными в плане событий в Санкт-Петербурге. Сегодня, 2 августа, традиционно отмечается День Воздушно-десантных войск. Кроме этого начинается мотофестиваль St. Petersburg Harley Days. Для обеспечения этих и других мероприятий, «Водоканал» расставит по городу 75 бесплатных туалетов.

- Больше всего кабинок предоставлено на мотофестиваль St. Petersburg Harley Days со 2 по 4 августа и 4 августа для проведения спортивного полумарафона «Северная столица» – 30 и 35 соответственно, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Также синие кабинки появятся в парке 300-летия и в сквере имени Маргелова, где пройдут мероприятия в честь Дня ВДВ. Несколько туалетов уедут в Павловск, где пройдет музыкальный фестиваль «Павловск. Штраус», а еще три поедут в Кронштадт.

В «Водоканале» напоминают, что кроме бесплатных туалетов, в Петербурге работают и платные уборные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На железной дороге под Колпино нашли две гранаты времен войны
В Тосненском районе Ленобласти злодеи пытались взорвать банкомат, но «утонули в тумане»
Автобус с туристами из Китая попал в аварию с «Газелью» на Лиговском проспекте
Петербургские фанаты Rammstein с водой и едой встали в многочасовые очереди перед концертом
Белый ангел: В сети восхитились волшебным фото лебедя-вдовца из Гатчинского парка
В Выборге открывается кинофестиваль «Окно в Европу»
Золотые врата Великокняжеской усыпальницы вернулись в Петропавловский собор спустя век
Из гаража пенсионера из Ленобласти украли квадроцикл, мотоцикл, перфоратор и удочки на полмиллиона рублей
Штраф до 5 тысяч или лишение прав: ГИБДД предупреждает об усилении ответственности за непропуск экстренных служб
Пробежал по городу медведь: Прогулка косолапого по жилому району в Карелии попала на видео
В Пушкине разбился молодой водитель иномарки, влетевший в столб
Пушистый бандит: Енот напал со спины на посетительницу контактного зоопарка в Карелии
Социальный транспорт отвезет жителей Ленобласти в поликлинику
Синоптики советуют петербуржцам не рассчитывать на теплый август - его не будет
Лиса заставила кружить три самолета над аэропортом «Пулково»
Три машины сгорели ночью в Приморском районе
Новый игрок «Зенита» Малком прибыл в Петербург и прогулялся по Невскому проспекту
Петербурженка стала свидетелем образования незаконной свалки в Колтушах
Погода 2 августа в Петербурге: Небольшой дождь и северный ветер
Лето кончилось: В Петербург придет похолодание и дожди
В Петербурге экс-силовика признали виновным в убийстве своего товарища из автоматического пистолета
На Пулковском шоссе образовалась пробка из-за желающих посмотреть на перевернувшуюся иномарку
Rammstein показали, как готовятся к концерту в Петербурге