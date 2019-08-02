На железной дороге под Колпино нашли две гранаты времен войны

2 Авг. 14:11 2019-08-02T14:11:35+03:00

У железной дороге подКолпино нашли гранаты времен войны. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по СПб и ЛО

Оба боеприпаса оказались ржавыми и очень опасными

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Не самую приятную находку обнаружили строители, занимавшиеся обустройством водоотвода у железнодорожных путей на перегоне «Колпино-Саблино» под Петербургом. В какой-то момент лопата землекопов звякнула о металл. Присмотревшись повнимательнее, рабочие поняли, что это бомба. Точнее граната.

- 1 августа в непосредственной близости от железнодорожного полотна были обнаружены 2 ржавых предмета, внешне напоминающие гранаты времён войны, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место взрывотехники ОМОН определили, что это наступательно-оборонительная ручная граната РГД - 33 и ручная противотанковая граната РПГ – 41 советского производства. Со времен войны они успели порядком проржаветь, а вот боезаряд никуда не делся.

Учитывая, что все могло рвануть в любую минуту, боеприпасы передали саперам для уничтожения на полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU