2019-08-02T14:11:35+03:00
Происшествия

На железной дороге под Колпино нашли две гранаты времен войны

Оба боеприпаса оказались ржавыми и очень опасными
Петр КИБЕР
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У железной дороге подКолпино нашли гранаты времен войны. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по СПб и ЛОУ железной дороге подКолпино нашли гранаты времен войны. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по СПб и ЛО
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Не самую приятную находку обнаружили строители, занимавшиеся обустройством водоотвода у железнодорожных путей на перегоне «Колпино-Саблино» под Петербургом. В какой-то момент лопата землекопов звякнула о металл. Присмотревшись повнимательнее, рабочие поняли, что это бомба. Точнее граната.

- 1 августа в непосредственной близости от железнодорожного полотна были обнаружены 2 ржавых предмета, внешне напоминающие гранаты времён войны, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место взрывотехники ОМОН определили, что это наступательно-оборонительная ручная граната РГД - 33 и ручная противотанковая граната РПГ – 41 советского производства. Со времен войны они успели порядком проржаветь, а вот боезаряд никуда не делся.

Учитывая, что все могло рвануть в любую минуту, боеприпасы передали саперам для уничтожения на полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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