2019-08-02T15:01:11+03:00
Дом. Семья

Спецслужбы «разминировали» коробку с котятами в «Республике кошек» в Петербурге

Коробка с торчащими проводами ни на шутку испугала владельцев и посетителей кафе [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Неизвестный подкинули коробку с торчащими проводами на порог котокафе в Петербурге / Фото: Республика кошекНеизвестный подкинули коробку с торчащими проводами на порог котокафе в Петербурге / Фото: Республика кошек
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В течение нескольких часов утром 31 июля котокафе на Литейном проспекте, дом 60 в Санкт-Петербурге не принимало посетителей. Сотрудники заведения нашли на пороге бесхозную коробку с торчащими из нее проводами, не на шутку перепугались, вызвали полицию и были вынуждены увести в безопасное место всех посетителей. Прибывшие на место правоохранители приступили к исследованию бесхозного предмета, а когда его «разминировали», оказалось, что внутри сидят два маленьких котенка.

Оказалось, что в коробке сидели маленькие котята / Фото: Республика кошек

Оказалось, что в коробке сидели маленькие котята / Фото: Республика кошек

- После прибытия стражей порядка оказалось, что в коробке - очередная порция котят, ставших ненужными, а из проводов сделаны ручки импровизированной «переноски». Сейчас полиция расследует дело по статье «Жестокое обращение с животными», - рассказали «КП-Петербург» в «Республике кошек».

Таких подкидышей хранители котокафе находят с постоянной регулярностью. Однако они напомнили петербуржцам, что не имеют ресурсов на содержание котят. К тому же они не могут долго находиться в общественном пространстве, это слишком большой риск для юных животных.

Наделавшие столько шума котята направлены в приют на Смоленском, где они проходят сейчас подготовку к пристройству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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