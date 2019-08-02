На Митрофаньевском шоссе маршрутка столкнулась с «Газелью»
Серьезное ДТП произошло днем 2 августа на Митрофаньевском шоссе. Здесь маршрутное такси врезалось в «Газель», которая, в свою очередь, ударила каршеринг. На место происшествия срочно приехали несколько автомобилей скорой помощи.
- Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в припаркованную на проезжей части «Газель», - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
По словам свидетелей происшествия, удар был достаточно сильным - у «Газели» разворотило кузов, однако, по счастью, пассажиры маршрутки сильно не пострадали. После столкновения они выбрались из микроавтобуса и уже сидя на обочине ждали приезда врачей.
По сведениям ГИБДД, три человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Остальные пассажиры уехали дальше на другой маршрутке. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства и причины дорожного инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU