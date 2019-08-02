На Митрофаньевском шоссе маршрутка столкнулась с «Газелью»

2 Авг. 15:36 2019-08-02T15:40:42+03:00

По свидетельству очевидцев, на месте аварии стоит много скорых

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Серьезное ДТП произошло днем 2 августа на Митрофаньевском шоссе. Здесь маршрутное такси врезалось в «Газель», которая, в свою очередь, ударила каршеринг. На место происшествия срочно приехали несколько автомобилей скорой помощи.

- Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в припаркованную на проезжей части «Газель», - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей происшествия, удар был достаточно сильным - у «Газели» разворотило кузов, однако, по счастью, пассажиры маршрутки сильно не пострадали. После столкновения они выбрались из микроавтобуса и уже сидя на обочине ждали приезда врачей.

По сведениям ГИБДД, три человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Остальные пассажиры уехали дальше на другой маршрутке. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства и причины дорожного инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU