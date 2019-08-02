2019-08-02T15:43:25+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП на КАД с «Маздой» и грузовиком: Умерла 7-летняя девочка, еще двое пострадали

Для спасения ребенка на место аварии прилетела санавиация [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В ДТП на КАД погибла 7-летняя девочка / Фото: УГИБДД ПетербургаВ ДТП на КАД погибла 7-летняя девочка / Фото: УГИБДД Петербурга
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Ужасная авария произошла в час дня на 32 километре Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге. На трассе в Красногвардейском районе столкнулись легковой автомобиль «Мазда» и грузовик «ГАЗон». По словам очевидцев, удар был такой силы, что его даже услышали жители близстоящих домов. К сожалению, есть погибшие.

- «Мазда» пропустила съезд и начала сдавать назад по правой полосе. А сзади приехал груженный «ГАЗон», - рассказали свидетели ДТП.

По данным УГИБДД, за рулем «Мазды» находился 60-летний мужчина. С ним в салоне находились дети: 7-летняя девочка и 12-летний мальчик. Оба сидели просто на пассажирских сиденьях, а не в специальных детских креслах. Возможно, это и стало фактором, который привел к трагедии.

После удара машины разлетелись в разные стороны, легковушку буквально смяло. Проезжающие мимо автомобилисты бросились на помощь пострадавшим. Одна девушка на протяжении 20 минут помогала делать непрямой массаж сердца девочке, пока не приехала скорая. Для спасения ребенка на КАД даже прилетел вертолет, чтобы госпитализировать ее в больницу. Однако ребенок не выжил.

Девочка скончалась, мальчик и водитель «Мазды» госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. Правоохранители проводят проверку.

Жуткое ДТП на КАД с участием "Мазда" и "ГАЗон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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