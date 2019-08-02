2019-08-02T16:26:38+03:00
Звезды

Легендарное петербургское радио «Модерн» может вернуться в эфир

Сергей Стиллавин рассказал о своих планах
Лилия КОЗЛОВА
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Сергей Стиллавин хочет возродить петербургское радио "Модерн"Сергей Стиллавин хочет возродить петербургское радио "Модерн"Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Знаменитое петербургское радио «Модерн», выходившее в эфир с 1993 по 2001 года, может снова появиться на волнах в радиоприемниках. Популярный ведущий Сергей Стиллавин, который 20 лет назад был одним из первых, кто вел на «Модерне» передачи, размышляет о том, чтобы возродить легенду.

- Мы сейчас с моими товарищами вынашиваем идею возвращения радио «Модерн» на просторы страны. Хочется сделать проект «Модерн» на волне ностальгии, и он может выстрелить. Страна устала от цензуры коммерческой, от плей-листов. Хочу привлечь ключевых людей, веду сейчас переговоры, - рассказал Стиллавин газете «Петербургский дневник».

По словам ведущего, сейчас он ведет переговоры со своими бывшими коллегами, из тех, кто остался еще жив.

Напомним, что петербургское радио «Модер» располагалось в одном из зданий на Невском проспекте. В его эфире появлялись такие теперь известные люди как Геннадий Бачинский, Сергей Стиллавин, Дмитрий Нагиев, Алла Довлатова, Сергей Рост, Сергей Шнуров и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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