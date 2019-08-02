28-летнему петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-02T16:46:51+03:00

Алексей Волнянко рассказал, что зарезал женщину после того, как она оскорбила его [видео]

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Похоже, что расследование убийства петербургской активистки и сторонницы ЛГБТ-сообщества Елены Григорьевой приобрело четкие очертания. Суд в пятницу, 2 августа, предъявил обвинение в преступлении 29-летнему Алексею Волнянко. Молодой человек сейчас задержан и пробудет в СИЗО минимум два месяца.

- Мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Тело Елены Григорьевой было найдено с множественными ножевыми ранениями, в том числе с изрезанным лицомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ранее комитет опубликовал видео допроса и следственного эксперимента Волнянко, в котором он подробно рассказывает о причинах убийства активистки. По его словам, в ту злополучную ночь с 20 на 21 июля Григорьева и Волнянко вместе выпивали у него дома, а когда водка закончилась, они решили отправиться продолжить вечер в другом месте. Однако, когда вышли на улицу, вспыхнул конфликт.

- Она нанесла мне слишком сильное оскорбление. Сказала, что я ничего не могу, что я лох и м…к. Я вышел из себя и ударил ее ножом, - пояснил свой мотив обвиняемый.

Расследование дела продолжается. Алексею Волнянко грозит до 15 лет тюрьмы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/723711" frameborder="0"></iframe> Подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой сознался в содеянном и показал, как зарезал Елену.

ИСТОЧНИК KP.RU