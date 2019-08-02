2019-08-02T17:18:29+03:00
Происшествия

На месте лесных пожаров в Ленобласти спасатели нашли зажигательные предметы

В МЧС сомневаются, что возгорания были случайными
Лилия КОЗЛОВА
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В МЧС Ленобласти подозревают, что кто-то специально поджигает леса в регионе / Фото: МЧС ЛенобластиВ МЧС Ленобласти подозревают, что кто-то специально поджигает леса в регионе / Фото: МЧС Ленобласти
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Представители лесничества и МЧС Ленинградской области проводят рейды по лесам в районе населенного пункта Молодцово Кировского городского поселения и Рабочих посёлках Назиевского городского поселения, подверженным угрозе возникновения природных пожаров. Последнее время часто поступают сообщения о тлении лесной подстилки. Обычно подобные пожары связаны с несоблюдением требований противопожарной безопасности в лесах, однако некоторые находки огнеборцев заставляют усомниться в случайности возгораний.

- Во время тушения пожара в вышеуказанных населенных пунктах были обнаружены огневые красные факелы. Эти зажигательные предметы были найдены непосредственно в очаге пожаров в поселке Назия и Молодцово, - рассказали в МЧС Ленобласти.

Причем такие вот «сюрпризы» спасатели лесов находят каждый день, когда выезжают на тушение пожаров. Однако мотивы поджигателей остаются неизвестными.

Напомним, что уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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