В Азербайджане осудили местного жителя за бандитизм и убийство молодой девушки в Петербурге

2 Авг. 17:29 2019-08-02T18:12:02+03:00

За убийство молодой девушки и бандитизм гражданина Азербайджана осудили на 13,5 лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Суд города Баку вынес приговор в отношении гражданина Азербайджана Мурада Мамедова, который причастен к совершению серьезных преступлений в Санкт-Петербурге. Материалы дела азербайджанским коллегам передали следователи петербургского управления СК России.

- По данным следствия, в марте 2003 года в Петербурге Мамедов создал этническую вооруженную группировку. Члены банды промышляли заказными убийствами, вымогательствами, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Преступная деятельность, включая «крышевание» и рэкет развивалась активно. Так, в 2007 году, Мамедов потребовал платить дань от одного из петербургских предпринимателей. Получив отказ, он угрожал бизнесмену, а через два года приказал похитить и убить 22-летнюю дочь мужчины.

Позднее, чтобы не попасться в руки полиции, будучи гражданином России Мамедов скрывался в Азербайджане. В 2017 по суду российского гражданства он был лишен, а через год задержан и взят под стражу.

29 июля 2019 года на основании собранных петербургскими следователями доказательств, суд Баку приговорил Мамедова к 13,5 годам тюрьмы. Остальные его подельники получили сроки в России.

ИСТОЧНИК KP.RU