2019-08-02T18:06:31+03:00
Дом. Семья

Медведица, в которую кидались мороженым посетители Ленинградского зоопарка, открыла сезон арбузов

Любимое лакомство бросили Хаарчаане прямо в бассейн
Петр КИБЕР
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Медведица Хаарчаана открыла сезон арбузов. Фото: https://vk.com/spbzooparkМедведица Хаарчаана открыла сезон арбузов. Фото: https://vk.com/spbzoopark
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«Звезда» Ленинградского зоопарка - белая медведица Хаарчаана, открыла сезон арбузов. Любимое лакомство сотрудники зоосада по традиции бросили ей в бассейн. А она с удовольствием плюхнулась в воду за сладкой ягодой.

- А вы уже открыли сезон арбузов? - написали под видео в «Инстаграме» специалисты пресс-службы зоопарка.

На главное, что и развлечение и угощение понравились самой Хаарчаане. Ведь совсем недавно в зоопарке разразился грандиозный скандал. Всегда вежливые и мягкие служители зоосада были вынуждены выгнать посетительницу с детьми. Причина была в том, что женщина кинула в медведицу стаканчик мороженого. Свой поступок дама мотивировала так:

- Дети целый час стояли на солнце и ждали, пока медведица прыгнет, а она не хотела! Почему мы должны столько ждать, пока она начнет купаться? - заявила гостья зоопарка.

Служителям пришлось объяснить не в меру ретивым посетителям, что звери им не принадлежат, не должны их веселить и развлекать. В зоопарке можно наблюдать за животными, но не вмешиваться в их жизнь, ни в коем случае не кормить и тем более не бросаться в них разными предметами.

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Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка открыла сезон арбузов
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ИСТОЧНИК KP.RU

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