Медведица, в которую кидались мороженым посетители Ленинградского зоопарка, открыла сезон арбузов
«Звезда» Ленинградского зоопарка - белая медведица Хаарчаана, открыла сезон арбузов. Любимое лакомство сотрудники зоосада по традиции бросили ей в бассейн. А она с удовольствием плюхнулась в воду за сладкой ягодой.
- А вы уже открыли сезон арбузов? - написали под видео в «Инстаграме» специалисты пресс-службы зоопарка.
На главное, что и развлечение и угощение понравились самой Хаарчаане. Ведь совсем недавно в зоопарке разразился грандиозный скандал. Всегда вежливые и мягкие служители зоосада были вынуждены выгнать посетительницу с детьми. Причина была в том, что женщина кинула в медведицу стаканчик мороженого. Свой поступок дама мотивировала так:
- Дети целый час стояли на солнце и ждали, пока медведица прыгнет, а она не хотела! Почему мы должны столько ждать, пока она начнет купаться? - заявила гостья зоопарка.
Служителям пришлось объяснить не в меру ретивым посетителям, что звери им не принадлежат, не должны их веселить и развлекать. В зоопарке можно наблюдать за животными, но не вмешиваться в их жизнь, ни в коем случае не кормить и тем более не бросаться в них разными предметами.
ИСТОЧНИК KP.RU