Очереди длинные, но все тихо: Петербуржцы стройными рядами идут на концерт Rammstein

2 Авг. 18:40 2019-08-02T19:01:55+03:00

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Ровно в 19:30 на «Газпром Арене» должен начаться концерт немецких рокеров из Rammstein. Впрочем, для начала будет традиционный для таких шоу разогрев, а потом на сцену выйдут сами музыканты. Впрочем, преданные фанаты из Петербурга, других городов России и даже из-за границы, ждали у стадиона с раннего утра, занимая места в очередях перед входом. Впрочем, столпотворения удалось избежать.

- Вообще, организовано очень хорошо. Тихо, спокойно. Стройными рядами идем на стадион. В очереди много немцев, - передает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

У фанатов Rammstein остался еще примерно час, чтобы спокойно усесться на свои места, заполнить собой танцпол и приготовиться к шоу. Стадион точно будет забит под завязку, ведь все билеты на концерт немецких рокеров проданы еще давно.

Учитывая, как зажгли музыканты на выступлении в Москве, можно ждать сотен тысяч красочный фото и видео в соцсетях. И петербургская картинка точно будет не хуже столичной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/723761" frameborder="0"></iframe> Очередь перед концертом Rammstein в Санкт-Петербурге 2 августа 2019 года.Илья КРУШЕВСКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU