В лесу под Лугой нашли нераспечатанные письма и посылки

2 Авг. 19:00 2019-08-02T19:00:47+03:00

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Пошла по грибы, а нашла нет, не ягоды, а нераспечатанные письма и посылки . Неожиданное открытие сделала жительница областной Луги, решившая прогуляться по лесу. Десятки, если не сотни писем и посылок просто валялись на тропинке среди сосен и берез. Почтальонов поблизости видно не было.

- Сегодня пошла за грибами и вот что увидела в лесу. Не очень верилось в такое, а вот пожалуйста полюбуйтесь. А кто-то ждет, - пишет женщина, опубликовавшая фото в соцсетях.

Это тут же вызвало волну возмущения у пользователей. В комментариях люди пишут, что кроме писем на земле валяются и посылки с ценными, возможно, вещами.

Вскоре о происшествии узнали в Почте России.

- Служба безопасности выехала на место обнаружения отправлений. Виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, - пишет «Мойка 78».

Остается надеяться, что в будущем отправления все же найдут своих адресатов.

ИСТОЧНИК KP.RU