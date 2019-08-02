«Зенит» хотел купить Марио Фернандеса у ЦСКА за 18 миллионов евро

2 Авг. 19:22 2019-08-02T19:22:08+03:00

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Только сегодня петербургский «Зенит» совершил один из самых масштабных трансферов в истории российского футбола. За 40 с лишним миллионов евро у «Барселоны» был куплен крайний нападающий бразилец Малком. Но не только им грезят в руководстве сине-бело-голубых.

- «Зенит» предлагал за защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса 18 миллионов евро, - пишет «ФАН».

Впрочем, сделка либо не состоялась, либо пока отложена. Возможно именно этого игрока имел ввиду главный тренер петербуржцев Сергей Семак, говоря на презентации Малкома о еще одном классном игроке, которого ждут на берегах Невы.

Но даже если Фернандес и не станет зенитовцем, болельщики сине-бело-голубых вряд ли огорчаться. Но, конечно, при условии, что команда будет показывать хороший футбол. Первое испытание серьезным соперником в чемпионате России состоится уже в это воскресенье, когда на «Газпром Арену» приедет «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU