2019-08-02T19:22:08+03:00
Спорт

«Зенит» хотел купить Марио Фернандеса у ЦСКА за 18 миллионов евро

Возможно именно этот трансфер имел ввиду Сергей Семак, говоря о покупке высококлассного игрока
Петр КИБЕР
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Марио Фернандес точно пригодился бы "Зениту". Фото: pfc-cska.comМарио Фернандес точно пригодился бы "Зениту". Фото: pfc-cska.com
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Только сегодня петербургский «Зенит» совершил один из самых масштабных трансферов в истории российского футбола. За 40 с лишним миллионов евро у «Барселоны» был куплен крайний нападающий бразилец Малком. Но не только им грезят в руководстве сине-бело-голубых.

- «Зенит» предлагал за защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса 18 миллионов евро, - пишет «ФАН».

Впрочем, сделка либо не состоялась, либо пока отложена. Возможно именно этого игрока имел ввиду главный тренер петербуржцев Сергей Семак, говоря на презентации Малкома о еще одном классном игроке, которого ждут на берегах Невы.

Но даже если Фернандес и не станет зенитовцем, болельщики сине-бело-голубых вряд ли огорчаться. Но, конечно, при условии, что команда будет показывать хороший футбол. Первое испытание серьезным соперником в чемпионате России состоится уже в это воскресенье, когда на «Газпром Арену» приедет «Краснодар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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