2019-08-02T19:34:39+03:00
Общество

На Васильевском острове с высоты сорвался промышленный альпинист

После падения с многоэтажки 25-летний мужчина был госпитализирован
Петр КИБЕР
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С фасада многоэтажки на Кораблестрителей сорвался промышленный альпинист. Фото: https://vk.com/vonewsС фасада многоэтажки на Кораблестрителей сорвался промышленный альпинист. Фото: https://vk.com/vonews
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Серьезное ЧП произошло днем 2 августа на Васильевском острове. На улице Кораблестроителей с фасада многоэтажки сорвался промышленный альпинист, который сбивал штукатурку с одного из корпусов жилого комплекса «Морской фасад».

- В 12:40, в дежурную службу администрации Василеостровского района поступило сообщение, что на скорой помощи увезен в реанимацию одной из городских больниц 25-летний промышленный альпинист, - сообщает пресс-служба Василеостровского района в соцсетях.

По предварительной версии, причиной инцидента стало плохо закрепленное или сломавшееся крепление страховочного троса. Известно, что работы были регламентированы и выполнялись по договору между управляющей компанией и фирмой промальпинизма.

В данный момент в причинах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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