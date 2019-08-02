На Васильевском острове с высоты сорвался промышленный альпинист
Серьезное ЧП произошло днем 2 августа на Васильевском острове. На улице Кораблестроителей с фасада многоэтажки сорвался промышленный альпинист, который сбивал штукатурку с одного из корпусов жилого комплекса «Морской фасад».
- В 12:40, в дежурную службу администрации Василеостровского района поступило сообщение, что на скорой помощи увезен в реанимацию одной из городских больниц 25-летний промышленный альпинист, - сообщает пресс-служба Василеостровского района в соцсетях.
По предварительной версии, причиной инцидента стало плохо закрепленное или сломавшееся крепление страховочного троса. Известно, что работы были регламентированы и выполнялись по договору между управляющей компанией и фирмой промальпинизма.
В данный момент в причинах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU