На таможне в Санкт-Петербурге задержали больше 900 тонн контрабандного леса

2 Авг. 19:59 2019-08-02T19:59:39+03:00

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«Березы в России много, если пару сотен срубить – не обеднеет». Вероятно, именно так рассуждали товарищи, задержанные этим вечером на таможенном посту Бронка в городе Ломоносов. Они готовились вывезти из Санкт-Петербурга в Швецию почти 975 тонн лесоматериалов общей стоимостью больше 1,4 миллиарда рублей.

- Была разработана схема: березовые фанерные кряжи пытались провезти через таможню под видом балансов лиственных – это круглые лесоматериалы из верхних частей деревьев, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Балтийской таможни. – Для экспорта балансов разрешительные документы не требуются. А вот кряжи можно экспортировать только в строго определенном количестве.

В итоге правонарушителей задержали. Сейчас им грозит уголовное дело за вывоз стратегических товаров и ресурсов (да, оказывается, береза относится к таковым) в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU