2019-08-02T23:07:00+03:00
Спорт

«Надеюсь, у нас появится еще один игрок уровня Лиги чемпионов»: Сергей Семак рассказал о новых изменениях в санкт-петербургском «Зените»

Новичок, скорее всего, тоже будет иностранцем
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам Сергея Семака, новый игрок, скорее всего, тоже будет иностранцем. Фото: Вячеслав Евдокимов, футбольный клуб "Зенит"По словам Сергея Семака, новый игрок, скорее всего, тоже будет иностранцем. Фото: Вячеслав Евдокимов, футбольный клуб "Зенит"
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Сегодня, 2 августа, стало известно, что в состав санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» вошел бразилец Малком Фелипе Силва де Оливера, бывший нападающий «Барселоны». Но на этом «кадровые перестановки» в команде не заканчиваются: по словам тренера клуба Сергея Семака, в недалеком будущем стройные ряды сине-бело-голубых пополнятся еще одним «легионером».

- Мы очень надеемся, что до окончания трансферного окна сделаем еще одно приобретение, - отметил Семак на пресс-конференции, посвященной переходу бразильца. - Если все получится, это будет еще один легионер, близкий по уровню к Малкому.

Тренер «Зенита» отметил также, что это, вполне вероятно, тоже будет иностранец, потому что «качественных» российских игроков меньше, а стоят они, подчас, гораздо дороже.

Какие-либо подробности Семак сообщать не стал. Ждем новостей – вероятно, до сентября «Зенит» еще найдет, чем порадовать болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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