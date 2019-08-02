«Надеюсь, у нас появится еще один игрок уровня Лиги чемпионов»: Сергей Семак рассказал о новых изменениях в санкт-петербургском «Зените»
Сегодня, 2 августа, стало известно, что в состав санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» вошел бразилец Малком Фелипе Силва де Оливера, бывший нападающий «Барселоны». Но на этом «кадровые перестановки» в команде не заканчиваются: по словам тренера клуба Сергея Семака, в недалеком будущем стройные ряды сине-бело-голубых пополнятся еще одним «легионером».
- Мы очень надеемся, что до окончания трансферного окна сделаем еще одно приобретение, - отметил Семак на пресс-конференции, посвященной переходу бразильца. - Если все получится, это будет еще один легионер, близкий по уровню к Малкому.
Тренер «Зенита» отметил также, что это, вполне вероятно, тоже будет иностранец, потому что «качественных» российских игроков меньше, а стоят они, подчас, гораздо дороже.
Какие-либо подробности Семак сообщать не стал. Ждем новостей – вероятно, до сентября «Зенит» еще найдет, чем порадовать болельщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU