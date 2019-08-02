Токсичный полигон «Красный бор» в Ленобласти защитили от беспилотников

2 Авг. 21:16 2019-08-02T21:16:25+03:00

Бороться с беспилотниками будут в том числе в рамках антитеррористических мероприятий. Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга

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«Несанкционированные» дроны и коптеры (а то и чего похуже!) больше не проникнут на территорию полигона «Красный бор», в Ленобласти, где складируются химические, медицинские и промышленные отходы. «Дирекция по обеспечению гидротехнических сооружений» полигона ввела в строй новую систему защиты: беспилотникам будут создавать искусственные помехи.

- Сразу после того, как объект будет обнаружен, включатся блоки сигнализации и блокирования, - рассказали «Комсомолке» в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга. – В результате беспилотник либо вообще не сможет приблизиться к полигону, либо потеряет управление и упадет на его территории или же рядом с ней.

Сейчас в «Красном бору» проводятся работы по укреплению материально-технической базы: могильник, заложенный в 1969 году, практически переполнен и представляет серьезную экологическую угрозу для Санкт-Петербурга и Ленобласти. В скором времени его должны начать ликвидировать.

ИСТОЧНИК KP.RU