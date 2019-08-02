В Санкт-Петербурге полицейские устроили погоню за похитителем продуктов

2 Авг. 21:26 2019-08-02T21:26:31+03:00

Сейчас и водитель, и его предполагаемая подельница задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН

И не только продуктов - как выяснилось, автомобиль, на котором он удирал от ДПС, тоже был похищен

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Ты – не ты, когда голоден. Как нельзя лучше это описание подходит парочке воришек из Санкт-Петербурга. Как сообщает городское управление МВД, сегодня, 2 августа, около часа дня 31-летний мужчина ограбил продуктовый магазинчик в поселке Ленсоветовский, после чего скрылся с места преступления на автомобиле ИЖ 2126, где его, судя по всему, ожидала 26-летняя подельница.

- Полиция вычислила преступников и организовала погоню, - рассказали в ведомстве. – На требование остановиться водитель не отреагировал. После недолгой погони сотрудникам ДПС все-таки удалось его остановить.

Покидать салон парочка не пожелала. Стражам порядка пришлось вытаскивать их силой. После того, как воришек доставили в отдел, выяснилось, что автомобиль, на котором они, словно Бони и Клайд, удирали от полицейских, тоже был похищен, причем не так давно – 26 июля.

- В отношении водителя составлены административные протоколы, - отметили в МВД. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU