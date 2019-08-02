2019-08-02T23:26:47+03:00
Происшествия

«Это коньшеринг»: В Санкт-Петербурге по проспекту Народного ополчения бегает табун бесхозных лошадей

В последний раз их видели в районе улицы Лени Голикова - кони галопом мчались по тротуару [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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По предварительной версии, лошади сбежали с частной конюшни на Предпортовой улице. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».По предварительной версии, лошади сбежали с частной конюшни на Предпортовой улице. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
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Этим вечером автомобилисты и пешеходы, которых судьба занесла на проспект Народного ополчения в Санкт-Петербурге, могли наблюдать странную картину: на проезжей части смешались железные кони и настоящие, с копытами, гривами и хвостами. Один из водителей заснял на авторегистратор, как целый табун лошадей вдруг выскочил на дорогу и бросился навстречу ближайшей машине. Та, по счастью, успела затормозить, табун обогнул ее и унесся дальше. Запись инцидента опубликовал паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

- Вот так вот едешь и думаешь: «эх, подкинуть бы лошадок моему автомобилю...», - прокомментировали видео пользователи.

- Это с Предпортовой улицы, - рассказал один из них. – Там вроде бы частная конюшня. Сломали, видимо, забор и пошли гулять.

Другие участники обсуждения припомнили, что это не первый такой случай: бесхозные лошади на проспекте Народного ополчения уже появлялись несколько лет назад.

В последний раз табун видели в районе улицы Лени Голиков – он мчался галопом по тротуару, распугивая прохожих. Очевидцы обратились в МЧС. Как обстоит судьба беглых лошадей сейчас – не известно.

Мы следим за развитием событий.

По проспекту Народного ополчения в Санкт-Петербурге бегает табун лошадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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