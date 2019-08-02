В Кировском районе Санкт-Петербурга автомобиль на полной скорости сбил пожилую женщину

2 Авг. 23:57 2019-08-02T23:57:25+03:00

О состоянии пострадавшей ничего не известно - с места ДТП ее забрала "Скорая помощь". Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

По словам очевидцев, сила удара была такой, что бабушка отлетела на десять метров

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Очередное ДТП и опять с печальным исходом. Как стало известно «Комсомолке», сегодня, 2 августа, около 23:00, автомобиль сбил пожилую женщину на улице Турбинной в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщают, что в момент аварии бабушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

- «Скорая» и ГИБДД на месте, - рассказали участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». – Пробок нет, движение свободное в обе стороны.

По словам свидетелей произошедшего, удар был страшной силы: бедная бабушка отлетела в сторону на добрых десять метров. После аварии ее оперативно забрала «Скорая помощь». О состоянии пострадавшей ничего не сообщается. Пользователи соцсетей беспокоятся, что она могла не пережить столкновения.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы. По версии очевидцев, водитель либо грубо нарушил правила дорожного движения и не затормозил перед переходом, либо просто не увидел бабушку в темноте.

ИСТОЧНИК KP.RU