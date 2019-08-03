Прогноз погоды на 3 августа в Санкт-Петербурге: ветрено и дождливо
Первые выходные августа, увы, не порадуют жителей и гостей Санкт-Петербурга хорошей погодой. Скорее, все будет с точностью до наоборот – свежо, ветрено, местами дождливо. По крайней мере, именно такой прогноз дают специалисты из Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- В субботу днем воздух прогреется до +13 – +15 градусов, - рассказали «Комсомолке» синоптики. – Ветер ожидается северо-восточный и северный, умеренный. Местами пройдут кратковременные дожди.
Самое неприятное в этом прогнозе – ветер. Он ожидается хоть и не слишком сильный (максимальная скорость - три с половиной метра в секунду), но зато холодный, так что от указанной температуры можете смело отбросить три, а то и четыре градуса - именно так она будет ощущаться.
В воскресенье ситуация изменится мало. Разве что ночью станет еще холоднее - в некоторых районах температура опустится до +7 – +9 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU