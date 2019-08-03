Выходные, 3 и 4 августа, в Петербурге будут холодными и дождливыми

3 Авг. 09:14 2019-08-03T09:14:41+03:00

Курточки, зонтики и гулять. В ближайшие выходные в Петербурге будет прохладно. Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу и воскресенье Северная столица полностью оправдает свое второе имя

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В Петербурге наступили выходные. И, попутно, август. Казалось бы, это сочетание так и рисует картинку пляжного отдыха где-нибудь на побережье Финского залива. Но увы, гулять в Солнечном, Сестрорецке или Зеленогорске придется в куртке и с зонтиком. 3 и 4 августа в городе будет пасмурно и прохладно.

- В субботу, 3 августа в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, ветер северо-восточный и северный, умеренный. Температура воздуха составит +13...+15 градусов. Атмосферное давление изменится мало, - говорится на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Еще печальнее синоптики говорят про воскресенье. 4 числа будет идти дождь, дуть ветер северных направлений и все так же прохладно - от 14 до 16 градусов выше ноля.

Увы, но надеяться на теплый август петербуржцам не стоит. Если погожие деньки и будут, то они станут скорее приятным сюрпризом. А вот пляжный и купальный сезон в городе - под большим вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU