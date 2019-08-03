2019-08-03T09:39:14+03:00
Дом. Семья

Два лисенка совершили пробег по Приморскому району

Малышей заметили ночью на Мебельной улице [видео]
Петр КИБЕР
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Лисы все чаще выходят из леса к людям.Лисы все чаще выходят из леса к людям.Фото: Александр КАТЕРУША
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Иногда дикая природа ближе, чем кажется. То олень выйдет к людям в Ленобласти, то волк решит погулять по Павловску. В вот по Приморскому району любят гулять лисы. Причем целое семейство. Если раньше по Мебельной улице бегала одна рыжая хищница, то теперь здесь шастают два лисенка-подростка.

- На Мебельной улице бегают 2 маленьких лисенка, - пишут в соцсетях удивленные жители района.

Надо сказать, что это не первое пришествие лис. По-соседству с микрорайоном расположен природный заказник Юнтолово, в котором скорее всего и обитают животные. Но из-за присутствия в природе человека, который на каждой полянке стремится поставить мангал и пожарить шашлыки, а потом еще и бросить мусор в лесу, живность исчезает.

Лисам становится все труднее найти пропитание и они выходят в город, где можно порыскать на помойке, к примеру. При этом ветеринары предупреждают, что приближаться к лисам не стоит, ведь они могут быть переносчиком бешенства. Один укус хвостатой хищницы может привести к смерти.

По Мебельной улице в Петербурге бегают лисята.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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