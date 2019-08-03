«Нива» едва не «открыла» новый участок проспекта Героев, но уперлась в бетонный блок

3 Авг. 09:55 2019-08-03T09:55:27+03:00

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Разбитая машина с открытым капотом, валяющееся на дороге запасное колесо и непреклонный бетонный блок, который и не дал проехать автомобилю. Такую картину могли наблюдать утром 3 августа жители Красносельского района Санкт-Петербурга.

- На пересечении Ленинского и Героев, чуть не произошло внеочередное «открытие» проезда, но бетонный блок не сдвинулся с места, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» горожане.

По всей видимости, водитель «Нивы», а именно она брала штурмом преграду, в темноте не заметил, что проезд по уже построенному, но еще не открытому для движения участку перегорожен блоками.

От удара у машины открылся капот, а запаска, лежащая в «Ниве» под ним, вылетела на дорогу. Что стало с водителем и пассажирами, если они были - неизвестно. К тому времени, когда разбитую машину обнаружили прохожие, в салоне уже никого не было. А пользователи соцсетей не преминули пошутить по поводу курьезной аварии.

- Самый правильный запрещающий знак, - пишут ироничные петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU