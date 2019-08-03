2019-08-03T10:28:02+03:00
Авто

На развязке КАД с Выборгским шоссе в ночь на воскресенье полностью перекроют съезд

Здесь будут перекладывать асфальт
Петр КИБЕР
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На съезде с Выборгского шоссе на КАД перекроют один съезд. Фото: Упрдор «Северо-Запад»На съезде с Выборгского шоссе на КАД перекроют один съезд. Фото: Упрдор «Северо-Запад»
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Внимательным нужно быть автомобилистам Санкт-Петербурга, которые собираются прокатиться ночью на машине по КАДу. с субботы на воскресенье будет закрыт для проезда один из съездов у Выборгского шоссе.

- В период с 1:00 до 5:00 4 августа будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с Выборгского шоссе на внешнее кольцо КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Дорожники отмечают, что работы по замене асфальтобетонного покрытия будут проводиться в рамках реконструкции северного участка КАД, который рассчитан до 2022 года. В будущем на отрезке от Выборгского до Приморского шоссе должно появиться по три полосы в каждую сторону вместо нынешних двух.

Это позволит увеличить пропускную способность трассы и избежать заторов на ней.

В УПРДОРе призывают водителей быть внимательными, следить за знаками и сообщениями на информационных табло КАДа, а также соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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