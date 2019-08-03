Три человека погибли в столкновении легковушки и «Камаза» в Ленобласти

3 Авг. 10:43 2019-08-03T10:46:50+03:00

При столкновении с "Камазом" погибли водитель и два пассажира "Шкоды". Фото: ОП УГИБДД по СПБ и ЛО

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Смертельное ДТП произошло ранним утром 3 августа на 388-м километре трассы «Вологда - Тихвин - Р21 - Кола» в Бокситогорском районе Ленинградской области. Под встречный грузовик здесь влетела легковушка.

- Около 05:30 водитель (мужчина 1992 года рождения) управляя автомобилем «Шкода» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Камазом», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

От страшного удара от иномарки почти ничего не осталось. Машину смяло полностью, сидевшие в ней 27-летний водитель, а также молодые парень и девушка (предварительно оба 2000 года рождения) погибли на месте.

36-летний шофер грузовика по предварительным данным серьезно не пострадал.

При этом, судя по фото, на встречной полосе стоит именно «Камаз», однако все обстоятельства трагедии будут устанавливать дознаватели ГИБДД, которые работают на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU