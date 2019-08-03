2019-08-03T13:49:50+03:00
Общество

Из-за матча «Зенит»-«Краснодар» метро будет работать до часа ночи

Игра состоится на «Газпром Арене» 3 августа и начнется в 21:30
Петр КИБЕР
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После игры "Зенита" работу метро продлят до часу ночи.После игры "Зенита" работу метро продлят до часу ночи.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Только вчера на стадионе на Крестовском острове отгремел концерт немецкой рок-группы Rammstein, а уже сегодня, 3 августа, на поле «Газпром Арены» выйдут игроки «Зенита» и «Краснодара». Сражение лидеров российского футбола обещает быть красочным, а чтобы болельщики смогли добраться по домам после позднего матча, работу метрополитена продлят.

- Работа станций «Новокрестовская», «Крестовский остров» и «Беговая» будет продлена до 01:00, остальные станции закроются на вход по привычному графику, - сообщает пресс-служба подземки.

Беспокоиться о том, что они застрянут ночью в метро, футбольным фанатам не стоит. На выход вестибюли закроются лишь после того, как последний состав уйдет спать в депо.

Впрочем, для настоящих поклонников сине-бело-голубых это мелочи, ведь накануне клуб провернул одну из самых грандиозных сделок со времен покупки Халка и за 40 с лишним миллионов евро приобрел у «Барселоны» бразильского нападающего Малкома.

Есть шанс, что новичок сыграет за «Зенит» уже сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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