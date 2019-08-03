2019-08-03T11:49:45+03:00
Происшествия

В Калининском районе муж зарезал жену и попытался покончить с собой

В обстоятельствах семейной трагедии разбираются следователи
Петр КИБЕР
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Семейная ссора в Калининском районе закончилась поножовщиной.Семейная ссора в Калининском районе закончилась поножовщиной.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Кровавой драмой закончилась обычная семейная ссора молодых супругов в Калининском районе Санкт-Петербурга. Ночью 3 августа в одной из квартир многоэтажки на Кушелевской дороге было обнаружено тело 32-летней женщины. Ее муж был в тяжелом состоянии, но жив.

- По предварительным данным, в ходе внезапно возникшего конфликта мужчина нанес супруге ей не менее 15 ударов ножом, - сообщает пресс-служба петербургского Следственного управления СК России.

Полицию вызвали соседи, которые были обеспокоены звуками скандала, доносившимися из квартиры. Приехавшим на адрес стражам порядка открылась страшная картина. Женщина лежала уже без признаков жизни, а ее 34-летний супруг еще дышал.

- После содеянного, мужчина решил совершить самоубийство, однако прибывшие по вызову врачи спасли ему жизнь, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

Сейчас мужчина находится под стражей в одной из больниц города. а в обстоятельствах семейной драмы разбираются правоохранительные органы. Уголовное дело заведено по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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