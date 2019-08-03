«Зенит Арена» горит: Концерт Rammstein напугал жителей Петербурга

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-03T13:24:12+03:00

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«Зенит Арена» горит - такими словами начинается видео испуганного водителя, снявшего черный дым над футбольным стадионом на Крестовском острове поздним вечером 2 августа. Петербуржец, или гость Северной столицы видимо был не в курсе, того, что в этот день на арене проходил концерт немецкой рок-группы Rammstein.

Впрочем, для большинства огненное шоу, устроенное музыкантами, стало ожидаемым событием. После того, как «горел и дымил» столичный стадион «Лужники», где немцы дали первый концерт, петербургские фанаты группы ждали невероятного зрелища.

И их ожидания оказались оправданы. Кроме сожженной детской коляски в самом начале шоу, музыканты Rammstein отметили День ВДВ (концерт проходил 2 августа), проплыв в тельняшках на резиновой лодке по рукам фанатов.

А после в прямом смысле огненного шоу, соцсети заполонили тысячи фотографий и видео с «Газпром Арены».

Восторженные фото и видео заполонили соцсети. Фото: instagram.com/ksenbond

"Зенит Арена" горит: Концерт Rammstein напугал петербуржцев. Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU