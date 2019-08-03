На матче «Зенита» с «Краснодаром» ждут 55 тысяч человек

3 Авг. 14:53 2019-08-03T14:53:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже сегодня вечером на поле «Газпром Арены» выйдут одни из самых ярких команд российского футбольного чемпионата. В гости к действующему чемпиону «Зениту» приехал бронзовый призер первенства «Краснодар». И эта игра легко может собрать аншлаг на трибунах.

- На матче ожидается до 55 тысяч зрителей, гостей поддержат до 500 болельщиков. Билеты еще остаются в продаже, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Стоит напомнить, что прошлая встреча этих команд стала украшением чемпионата России 2018/19. Прошедшая в столице Кубани игра подарила болельщикам невероятный накал страстей, пять голов и красивую борьбу. «Зенит» тогда победил 3:2 и увез домой три очка. Теперь «Краснодар» горит желанием вернуть должок.

Ну а у поклонников сине-бело-голубых есть и еще один повод ждать матча, ведь в нем может дебютировать звездный новичок «Зенита» бразилец Малком. Крайнего нападающего, купленного на днях у «Барселоны» за 40 миллионов евро, вчера внесли в заявку клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU