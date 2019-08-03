На площади Ленина проходит разрешенная акция за свободные выборы

3 Авг. 15:52 2019-08-03T16:24:31+03:00

На площади Ленина собрались около двух тысяч человек. Фото: vk.com/andreeva_alla

По оценкам организаторов, на мероприятие пришли около двух тысяч человек

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Около двух тысяч человек (по оценкам организаторов) собрались днем 3 августа на площади Ленина. Здесь проходит политическая акция, посвященная выборам. Лозунг организаторов «Петербург за Москву» означает поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Кроме простых петербуржцев, на мероприятие пришли депутаты городского Заксобрания Максим Резник и Борис Вишневский. С трибуны также выступила член парламента Северной столицы Надежда Тихонова.

Обеспечивают безопасность митингующих несколько десятков сотрудников полиции и Росгвардии. Они выводят с площади особо буйных участников акции а также различных провокаторов. Впрочем, главным испытанием для собравшихся стала погода. Одновременно с началом митинга пошел сильный дождь, который прекращал и лил снова несколько раз.

В остальном мероприятие проходит достаточно спокойно, на данный момент серьезных ЧП не зафиксировано. По информации полиции, численность митингующих не превышает тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU