2019-08-03T16:24:31+03:00
Общество

На площади Ленина проходит разрешенная акция за свободные выборы

По оценкам организаторов, на мероприятие пришли около двух тысяч человек
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments8
На площади Ленина собрались около двух тысяч человек. Фото: vk.com/andreeva_allaНа площади Ленина собрались около двух тысяч человек. Фото: vk.com/andreeva_alla
Изменить размер текста:

Около двух тысяч человек (по оценкам организаторов) собрались днем 3 августа на площади Ленина. Здесь проходит политическая акция, посвященная выборам. Лозунг организаторов «Петербург за Москву» означает поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.

Кроме простых петербуржцев, на мероприятие пришли депутаты городского Заксобрания Максим Резник и Борис Вишневский. С трибуны также выступила член парламента Северной столицы Надежда Тихонова.

Обеспечивают безопасность митингующих несколько десятков сотрудников полиции и Росгвардии. Они выводят с площади особо буйных участников акции а также различных провокаторов. Впрочем, главным испытанием для собравшихся стала погода. Одновременно с началом митинга пошел сильный дождь, который прекращал и лил снова несколько раз.

В остальном мероприятие проходит достаточно спокойно, на данный момент серьезных ЧП не зафиксировано. По информации полиции, численность митингующих не превышает тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге появились новые ресторанные улицы
Движение по развязке ЗСД с Новым шоссе откроют в сентябре
В консульстве Финляндии прокомментировали ужесточение правил выдачи виз
На «Невском рынке» снесли торговые павильоны
«У нас очень много скотча»: Отец из Петербурга, связавший дочь, заставил ее объясниться на камеру
Группа «Аквариум» собрала в сети почти 2 миллиона рублей на запись нового альбома
Петербуржец отправится в колонию строго режима за попытку убить сестру своей жены
На Петербург надвигаются магнитные бури
Девушке-пилоту закрыли выезд за рубеж из-за штрафов и долгов почти на миллион рублей
Водителя, угнавшего машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор, отправили под арест
Собака напала на 2-летнюю девочку на детской площадке в Петербурге
Уроженец Белгорода решил поменять права в Петербурге и попал под уголовное дело
14 ударов топором в шею и голову: Петербуржец, зарубивший 11-летнего сына, отправится на 15 лет в тюрьму
Болельщика «Зенита», который подрался с ОМОНом, хотят отправить за под арест
У таксиста угнали иномарку за 1,8 миллиона рублей
Пьяный петербуржец сбежал с места аварии и притворился, что у него угнали автомобиль
У жителя Шлиссельбурга нашли в холодильнике пять килограммов наркотиков
В Петербурге предлагают тождественно отмечать Ленинградский день Победы
До зарплаты: Петербуржцы набрали микрозаймов на 6,3 миллиарда рублей
Трое молодых петербуржцев пропали на Эльбрусе
Скелет петербурженки с обручальным кольцом нашли у Комендантского аэродрома
Вместо отбитой головы у статуи на доме Кирилловых появилась камера наблюдения
В пяти детских лагерях Ленобласти нашли нарушения
Мужчина открыл стрельбу по посетителю в кафе «Встреча» на севере Петербурга
В Невском районе коммунальщики закрасили граффити с видами деревенской жизни