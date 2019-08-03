Суд оштрафовал на 10 тысяч француза, который вплавь добрался из Эстонии в Россию

3 Авг. 16:19 2019-08-03T16:19:44+03:00

Дорога в Россию заняла у молодого француза несколько минут, а обратный путь - месяц. Ноо сам виноват. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учитывая, что иностранец месяц просидел в СИЗО, штраф ему разрешили не платить

Изменить размер текста: A A

Книгу с названием «Необычные приключения иностранца в России» сможет написать гражданин Франции, месяц назад решивший созорничать и сплавать из Эстонии в Россию. Для того, чтобы пересечь реку Нарва ему понадобилось несколько минут, а вот чтобы вернуться на родину - больше месяца.

- 1 июля 2019 года иностранец, вплавь по реке Нарва, вне установленного пункта пропуска, не имея документов и визы, пересек границу Российской Федерации. После этого, он сел на рейсовый автобус, где при проверке документов у пассажиров, был выявлен пограничниками, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Шалость, которая поначалу могла показаться 22-летнему французу веселой, обернулась серьезными неприятностями. Уголовная статья на незаконное пересечение госграницы предусматривает до двух лет тюрьмы, но парню повезло.

2 августа Сланцевский областной суд приговорил его к штрафу в 10 тысяч рублей и выдворению из страны. Свою вину он признал. А учитывая, что этот месяц француз провел под арестом, от оплаты штрафа его освободили.

ИСТОЧНИК KP.RU