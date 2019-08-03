На Охте планируют открыть центр гребного спорта

3 Авг. 16:46 2019-08-03T16:46:33+03:00

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Новый центр гребного спорта может в скором времени появиться в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Строить его будут на реке Охта, неподалеку от впадения в нее Оккервиля. Это поможет байдарочникам и сапсерферам, которые традиционно устраивают здесь заплывы.

- Врио губернатора Петербурга поддержал предложение спортсменов – участников экологической акции «ЧистОхта» о развитии гребного спорта на Охте, - сообщает пресс-служба Смольного.

Спортсмены не только регулярно соревнуются на воде, но и постоянно чистят берега Охты, Карповки, Смоленки и других водоемов города. А чтобы совместить приятное с полезным, в сентябре 2019 года в Красногвардейском районе решено провести первую гонку на байдарках на призы Губернатора Санкт-Петербурга.

Но главное, что в месте впадения Оккервиля в Охту в скором времени завершат перекладку канализационного коллектора, после чего будет проведена полная системная очистка обеих рек.

ИСТОЧНИК KP.RU