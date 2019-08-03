Под суд пойдут два предприимчивых петербуржца, решивших присвоить чужое наследство

3 Авг. 17:41 2019-08-03T17:41:33+03:00

За два миллиона рублей чужого наследства предприимчивые петербуржцы могут сесть на 10 лет каждый. Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве при получении наследства умершего человека. Под подозрением в присвоении крупной суммы денег оказались двое местных жителей, которые решили не упускать шанса разбогатеть.

- По версии следствия обвиняемые заранее договорились о хищении денежных средств с банковского счета умершего петербуржца. Один нашел поддельное нотариальное свидетельство о праве на наследство, а другой получил по нему в банке два миллиона рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Впрочем, праздник продолжался недолго. Вскоре мошенничество вскрылось и предприимчивых горожан задержали сотрудники полиции. В ходе следствия подозреваемые во всем признались. Теперь меру наказания им выберет суд.

По статье «Мошенничество» подельникам грозит до десяти лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU