Под суд пойдут два предприимчивых петербуржца, решивших присвоить чужое наследство
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве при получении наследства умершего человека. Под подозрением в присвоении крупной суммы денег оказались двое местных жителей, которые решили не упускать шанса разбогатеть.
- По версии следствия обвиняемые заранее договорились о хищении денежных средств с банковского счета умершего петербуржца. Один нашел поддельное нотариальное свидетельство о праве на наследство, а другой получил по нему в банке два миллиона рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Впрочем, праздник продолжался недолго. Вскоре мошенничество вскрылось и предприимчивых горожан задержали сотрудники полиции. В ходе следствия подозреваемые во всем признались. Теперь меру наказания им выберет суд.
По статье «Мошенничество» подельникам грозит до десяти лет тюремного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU