2019-08-03T19:08:18+03:00
Происшествия

Водитель «Лады» снес ограждения у самого входа в метро «Технологический институт»

Учитывая, что подземка - стратегический объект, на место ДТП тут же прибыли несколько нарядов полиции
Петр КИБЕР
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У метро "Технологический институт" "Лада" снесла ограждение. Фото: vk.com/spb_todayУ метро "Технологический институт" "Лада" снесла ограждение. Фото: vk.com/spb_today
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Когда захотел зайти в метро, но забыл, что ты в машине - шутят пользователи соцсетей под фото аварии, произошедшей днем 3 августа на угла Московского проспекта и 1-й Красноармейской улицы. Здесь водитель «лады» протаранил ограждение и едва не влетел во вход станции «Технологический институт».

- Персонаж на «Ладе» сбил ограждение около вестибюля метро, несколько экипажей ДПС и 2 скорые на месте, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По счастью дорожный инцидент обошелся без серьезно пострадавших. По предварительным данным, помощь медиков потребовалась водителю легковушки. А вот прохожие, которые шли по тротуару в момент аварии, отделались испугом.

Буквально через полчаса разбитую машину убрали, а тротуар подмели. Через некоторое время на место прибыли коммунальщики, которые срезали искореженный забор. Восстановить ограждение должны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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