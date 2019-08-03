На КАД при столкновении с бетономешалкой погиб водитель белого «БМВ»

3 Авг. 19:04 2019-08-03T19:04:30+03:00

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Еще одна смертельная авария произошла 3 августа. Если утром в Бокситогорском районе Ленобласти погибли водитель и двое молодых пассажиров «Шкоды», влетевшей под «Камаз», то теперь трагедия случилась на петербургской кольцевой автодороге.

- Около 17:30 на 88-м километре внутреннего кольца КАД водитель (мужчина на вид 30 лет), управляя автомобилем «БМВ», совершил столкновение с попутно двигавшемся «Камазом», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Других подробностей аварии нет, однако на фото видно, что удар пришелся на водительскую дверь иномарки. Очевидцы ДТП вызвали на место медиков, которые прибыли на вертолете, однако помочь шоферу «БМВ» уже ничем не смогли - молодой мужчина скончался на месте.

Сейчас на месте происшествия работают инспектора ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU