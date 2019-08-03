Роберт Мак больше не нужен «Зениту»: 28-летнего словака сватают в «Бешикташ» и ПАОК

3 Авг. 19:35 2019-08-03T19:35:32+03:00

Агент полузащитника уверен, что после покупки Малкома, получить место в составе игроку будет трудно

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Петербургский «Зенит» продолжает сотрясать российский и европейский трансферный рынки. После продажи сразу группы игроков в «Сочи», расторжения контракта с Маркизио, сдачи в аренду Ригони, отказа от услуг Лодыгина, «ссылки» Заболотного в дубль и громкой покупки за 40 миллионов евро у «Барселоны» Малкома, новым изменением в составе может стать уход Роберта Мака.

- У нас есть предложение из «Бешикташа», но оно не единственное. Мак - очень ценный футболист, - приводит слова агента игрока Юраса Венглоса турецкая YeniVatanGazetesi.

По мнению специалиста, его клиенту будет еще тяжелее пробиться в основной состав «Зенита» после покупки сине-бело-голубыми Малкома. Впрочем, здесь Венгшлос может набивать цену, ведь Малком - крайний нападающий, а Мак - полузащитник.

С другой стороны, в последнее время 28-летний словак действительно мало играет (в «Зените» он с 2016 года), а ужесточение регламента по легионерам со следующего сезона не дает держать иностранцев в составе просто так.

Примерная стоимость Мака - 4,5 миллиона евро. Однако если «Зенит» не будет жадничать, то игрока готов купить греческий ПАОК, к примеру. Такие слухи тоже ходят.

ИСТОЧНИК KP.RU