2019-08-03T20:59:48+03:00
Происшествия

Не сальмонелла, так пожар: На проспекте Героев сгорела шаверма «Евро кебаб»

В прошлый раз в кафе этой сети отравились 53 человека
Петр КИБЕР
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На проспекте Героев сгорела шаверма. Кафе-шаверма. Фото: vk.com/spb_todayНа проспекте Героев сгорела шаверма. Кафе-шаверма. Фото: vk.com/spb_today
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Пожар в кафе-шаверме напугал жителей многоквартирного дома 18 на проспекте Героев. Огонь в заведении общепита, расположенном на первом этаже здания, вспыхнул около восьми часов вечера.

- 3 августа в 19:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, проспект Героев, дом 18. В 22-этажном жилом доме, на первом этаже в кафе «Евро Кебаб» горела обстановка на площади 50 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Сами жители называют свой жило комплекс многострадальным и радуются, что дом не сгорел весь, ведь пламя вырывалось из окон кафе, а дым поднимался в небо столбом. Но были и те, кто нашел повод для шуток.

- Это всего лишь шаверма немного подгорела, - пишут в соцсетях горожане.

Чтобы потушить огонь, потребовались усилия пяти пожарных расчетов. Они справились с пламенем за полчаса. В этот раз пострадавших в «Евро Кебабе» не оказалось. Напомним, что в кафе этой же сети на площади Мужества в конце июня более 50 человек отравились шавермой, получив сальмонеллу, растройство желудка и прочее. Причиной стали нарушения правил санитарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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