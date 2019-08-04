2019-08-04T00:11:24+03:00
Общество

Спикер петербургского парламента принял участие в праздновании 92-летия Ленинградской области

Торжественные мероприятия прошли 3 августа в городе Бокситогорск
Петр КИБЕР
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В Бокситогорске отметили день рождения Ленобласти. Фото: Пресс-служба правительства ЛОВ Бокситогорске отметили день рождения Ленобласти. Фото: Пресс-служба правительства ЛО
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Масштабный праздник состоялся сегодня, 3 августа в Бокситогорске. В 2019 году этот город стал столицей торжеств по случаю дня рождения Ленинградской области. На народные гуляния и официальные мероприятия сюда приехали тысячи гостей. Поздравить соседей приехал и спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров.

- Более трех веков Санкт-Петербург и Ленинградская область вместе. Мы едины. Недаром говорят, что хорошие соседи – это больше, чем дальние родственники. Нас с вами объединяет общая история. Берега Невы, Волхова и Ладоги – это колыбель «Русского мира», опора православия, земля великих ратных и трудовых подвигов, - заявил председатель городского парламента, обращаясь к собравшимся на главной площади Бокситогорска местным жителям.

Также Вячеслав Макаров поблагодарил всех жителей региона за любовь к родной земле и отметил успехи в развитии региона. По его мнению, сейчас Ленобласть – одна из самых экономически успешных областей в России и в этом несомненная заслуга как губернатора Александра Дрозденко, так и самих ленинградцев.

- Помните, что бы вы ни делали, 5,5 миллионов петербуржцев всегда с вами плечом к плечу, - сказал в завершении Вячеслав Макаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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