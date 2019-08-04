Прогноз погоды на 4 августа в Санкт-Петербурге: облачно и свежо

4 Авг. 09:16 2019-08-04T09:16:29+03:00

Отправляясь на прогулку, не забудьте теплее одеться и прихватить с собой зонтик. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Первое воскресенье августа не порадует жителей и гостей Санкт-Петербурга летним теплом. «Курс на похолодание», взятый Северной столицей на прошлой неделе, продолжается – по крайней мере если верить обещаниям синоптиков.

- Днем температура воздуха составит + 13 - +15 градусов, - рассказали «Комсомолке» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем умеренный.

А вот дождей, несмотря на практически постоянную облачность и редкие прояснения, не ожидается – а если они и будут, то короткие и только в отдельных районах.

Аналогичная ситуация сохранится и завтра – будет все так же свежо, облачно и уныло. А вот со вторника температура воздуха начнет понемногу повышаться и к концу недели достигнет-таки обещанных синоптиками +20 градусов. Так что лето еще не закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU