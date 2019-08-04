В Калининском районе Санкт-Петербурга ссора супругов закончилась убийством

4 Авг. 09:32 2019-08-04T09:32:44+03:00

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Жуткая история приключилась вчера, 3 августа, в Калининском районе Санкт-Петербурга. В местное отделение полиции позвонила взволнованная женщина и сообщила дежурному, что только что в квартире зять убил ее дочь. На место немедленно отправили наряд.

- По прибытии на место было установлено, что в квартире, адрес которой указала женщина, действительно произошло бытовое убийство, - рассказали «Комсомолке» в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу. – В ходе внезапно возникшей ссоры муж зарезал жену в ванной.

Видимо, осознав, что он натворил, убийца попытался отправиться на тот свет вслед за супругой – тем же ножом изрезал себе руки и ноги и несколько раз ударил себя в живот. На момент прибытия наряда он находился в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи. Впрочем, судьба у него в любом случае незавидная, и с больничной койки мужчину, скорее всего, переведут прямиком за решетку – по факту случившегося уже завели уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU